VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 yükselişle 12.273,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 12.270,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 azalışla 12.270,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.