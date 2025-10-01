  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Takip Et

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 12.485,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 12.506,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 12.481,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanması sonrası karışıkKüresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanması sonrası karışıkFinans
Borsa Haberleri
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul 7 hisseyi halka arz endeksinden çıkardı
Borsa İstanbul 7 hisseyi halka arz endeksinden çıkardı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı