  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Takip Et

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.472,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Takip Et

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,61 artışla 12.472,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.490,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 12.472,00 seviyesinden işlem gördü.

Endeks kontratında teknik açıdan 12.400 ve 12.300 puan seviyeleri destek, 12.500 ve 12.600 seviyeleri de direnç olarak izleniyor.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini belirtti. 

Piyasalarda ABD'ye yönelik iyimserlikle pozitif görünüm izleniyorPiyasalarda ABD'ye yönelik iyimserlikle pozitif görünüm izleniyorEkonomi

 

Borsa Haberleri
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
MSCI, endekslerinde değişiklik: Türkiye'den 3 hisse geldi, 9 hisse çıktı
MSCI, endekslerinde değişiklik: Türkiye'den 3 hisse geldi, 9 hisse çıktı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Kritik sınırdan dönen BIST 100 endeksi bankalarla tutundu
Kritik sınırdan dönen BIST 100 endeksi bankalarla tutundu