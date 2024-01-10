VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 8.855,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 8.852,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.865,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde gözlerin sanayi üretimi verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD'de halihazırda iş gücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, enflasyondaki seyrin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipucu vermesi bekleniyor.

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.800 ve 8.700 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.