VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 8.498,25 seviyesinden işlem gördü. Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,9 üzerinde 8.459,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.493,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminlerin güç kazandığını dile getirdi.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 364,45 baz puana inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.600 ve 8.700 puanın direnç, 8.440 ve 8.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.