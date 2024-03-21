VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 10.100 seviyesinden işlem gördü.

Dün yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen üzerinde 9.942,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 9.986,25 puana çıktı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB, yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.250 ve 10.350 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.