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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,47 yükselişle 11.271,50 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,47 artışla 11.271,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 yükselişle 11.218,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,5 kazançla 11.271,50 puana çıktı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının gerilemesi sonrasında azalan resesyon endişeleriyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde sanayi üretiminin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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