VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 artışla 11.006,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,68 azalışla 10.979,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,23 yükselerek 11.004,00 puana çıktı.

Küresel piyasalar, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın sempozyumda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, bankanın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında güvercin duruşun güç kazanmaya devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.