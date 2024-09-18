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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.199,75 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.199,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,3 artışla 11.194,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.350 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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