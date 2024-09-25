VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 11.623,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,9 artışla 11.596,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.626,50 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklere karşın güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 seviyelerinin direnç, 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.