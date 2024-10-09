VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.289,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 10.278,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.291,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Enflasyon verileri bekleniyor

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.500 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.