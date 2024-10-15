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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 yükselişle 9.868,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 9.868,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,1 azalışla 9.816,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,4 artışla 9.850,75 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10,000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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