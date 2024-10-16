VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.069,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,4 artışla 10.056,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.063,25 puan oldu.

Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvurularının yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10,200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.