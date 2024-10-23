VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 9.910,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,1 artışla 9.873,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.910,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesine karşın yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.