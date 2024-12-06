VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,4 artışla 11.350,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,1 artışla 11.197,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 1,2 artarak 11.329,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde bankaya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamasının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.450 puanın direnç, 11.250 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.