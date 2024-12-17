VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.108,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,6 azalışla 11.091,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 artışla 11.108,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.250 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.