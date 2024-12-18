VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 11.122,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.109,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.118,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.250 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.