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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 10.767,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 10.767,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,2 azalışla 10.759,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 10.772,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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