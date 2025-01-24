VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 11.571,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 11.565,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Moody’s en son temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3'ten B1'e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.550 ve 11.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.