VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 artışla 11.206,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,5 azalışla 11.139,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yüzde 0,7 yükselerek 11.218,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle, karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.300 puanın direnç, 11.150 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.