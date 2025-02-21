VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.997,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,1 artışla 10.987,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.000,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.050 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.