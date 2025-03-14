VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 12.426,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 12.410,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası karışık seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.