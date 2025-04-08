VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,6 artışla 10.598,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 10.431,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 artışla 10.463,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.650 ve 10.750 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.