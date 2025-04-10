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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 5,1 yükselişle 10.829,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 5,1 artışla 10.829,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,3 azalışla 10.307,00 puandan tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın tariferi 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle endeks kontratı, akşam seansında yaklaşık yüzde 3 artışla 10.611,00 puana çıktı.

Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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