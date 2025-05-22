VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 azalışla 10.716,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyrederek 10.719,00 puan oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.722,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkiyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor. ABD tarafında yaşanan belirsizler ülkede tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken bu durum küresel piyasalarda satış baskısı yaratıyor.

Bugün yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda olacak.

Analistler, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini söyledi.

Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarının 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29'a, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık geldiği bildirilmişti.

Analistler, bugün yurt içinde yılın 2. Enflasyon Raporu, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.