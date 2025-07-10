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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,43 artışla 12.027,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 artışla 11.976,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.019,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,43 artışla 12.027,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişeler devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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