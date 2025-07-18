VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,2 artışla 12.047,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.051,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 12.073,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere karşın, ülkede büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.