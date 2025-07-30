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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,07 yükselişle 12.001,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 11.993,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.013,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 artışla 12.001,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan olumlu sinyallere karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları, açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve bilançolar öncesi karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Almanya ve Avro Bölgesine ilişkin büyüme verileri başta olmak üzere yoğun bir takvimin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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