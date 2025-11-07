VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,28 artışla 12.615,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,85 artışla 12.579,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyrederek 12.584,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,28 üstünde 12.615,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu'nun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.800 seviyelerinin direnç, 12.400 ve 12.300 puanın destek, konumunda olduğunu bildirdi.

