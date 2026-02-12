VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 artışla 15.296,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.346,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,36 üzerinde 15.351,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içindeyse yeni günde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"na çevrildi.

TCMB geçen yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.500 puanın direnç, 15.300 ve 15.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.