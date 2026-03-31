VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,01 azalışla 14.554,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.540,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 üzerinde 14.635,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri görülürken, bölgede devam eden çatışmalar ise risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Euro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.