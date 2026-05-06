VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,36 artışla 17.394,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.413,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,17 üzerinde 17.519,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya yönelik iyimserliklerin artması ve güçlü gelen şirket bilançolarıyla risk iştahı yeniden artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü ve bileşik PMI, verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.600 ve 17.700 puanın direnç, 17.400 ve 17.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.