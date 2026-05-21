VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,28 artışla 16.513,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.585,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,22 üzerinde 16.550,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalması ve güçlü gelen Nvidia bilançosuyla risk iştahı yeniden artarken, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.