VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 8.460 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 altında 8.484,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.478,75 oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü belirterek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

Analistler, Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldiğine yönelik haber akışının hisse fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, yurt içinde ise ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.250 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 8.550 ve 8.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.