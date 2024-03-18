VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 9.761,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 9.790,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 9.760,00 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45,00 oldu.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.