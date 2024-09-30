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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 düşüşle 11.223,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 11.223,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 11.265,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da kayıplarına devam ederek 11.202,75 puan oldu.

Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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