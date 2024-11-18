VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 10.722,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 10.743,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.722,50 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.