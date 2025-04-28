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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 10.333,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 10.352,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,3 düşüşle 10.317,00 puana indi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.333,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de yoğun bilanço ve veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Öte yandan, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.250 ve 10.150 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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