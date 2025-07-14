  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Takip Et

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,1 düşüşle 12.125,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Takip Et

Cuma günü yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışına paralel 12.137,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 yükselişle 12.149,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 12.125,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleriyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, tarifelere ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.

Borsa Haberleri
Borsa haftaya yatay başladı
Borsa haftaya yatay başladı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Borsada geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hissesi!
Borsada geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hissesi!
New York borsası gününle düşüşle kapattı
New York borsası gününle düşüşle kapattı
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Yılın ilk yarısında borsanın en kıymetlisi: ASELSAN
Yılın ilk yarısında borsanın en kıymetlisi: ASELSAN