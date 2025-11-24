VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,67 azalışla 12.252,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmnı telafi ederek 12.275,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,38 altında 12.206,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle haftaya pozitif başlangıç yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.