VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, yarım günlük işlemlerde normal seansı yüzde 0,99 azalışla 15.152,00 puandan tamamlamıştı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,01 altında 14.999,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya yeni bir satış dalgasıyla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.900 ve 14.800 puanın destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.