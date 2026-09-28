VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cuma günü yatay seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,02 artışla 16.288,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını genişleterek 16.323,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,46 azalarak 16.050,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Yurt içinde ise devam eden fon soruşturmaları kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 15.900 puanın destek, 16.200 ve 16.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.