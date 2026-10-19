VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,37 düşüşle 14.659,00 puandan başladı.
Cuma günü satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,03 azalışla 14.714,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.605,00 puandan işlem gördü.
Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 azalarak 14.659,00 puandan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.
Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.800 ve 14.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.