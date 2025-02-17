VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 11.134,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 azalışla 11.137,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.250 ve 11.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.