VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.682,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, düşüş eğiliminde bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 8.671,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.685,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek, 8.750 ve 8.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,09 artmasını, cari işlemler hesabının ise ekimde 745 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.