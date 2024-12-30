VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.044,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,8 artışla 11.029,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.