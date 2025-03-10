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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 12.275,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 12.275,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 azalışla 12.266,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 artarak 12.290,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.350 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.150 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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