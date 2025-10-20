  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Takip Et

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,53 yükselişle 11.226,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Takip Et

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,98 azalışla 11.167,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıpların bir kısmını telafi ederek 11.182,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,53 artışla 11.226,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar haftaya pozitif başladıKüresel piyasalar haftaya pozitif başladıFinans

 

Borsa Haberleri
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Küresel iyimserlikle BIST haftaya yükselişle başladı: Pozitif görünüm kısa sürdü
Küresel iyimserlikle BIST haftaya yükselişle başladı: Pozitif görünüm kısa sürdü
Borsa İstanbul'a bir şirket daha geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul'a bir şirket daha geliyor
Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok yükselen ve düşen hisseler...
Borsada hangi hisseler öne çıktı?
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı