VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,96 artışla 14.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 14.605,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 14.631,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.700 ve 14.800 puanın ise direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.