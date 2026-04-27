VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,05 artışla 16.613,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.646,00 puandan kapandı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,22 üzerinde 16.650,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışıyla pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.